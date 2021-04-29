Учёные раскрыли «секрет» существования жидкой воды на Марсе

Свежее исследование экспертов делает более уверенным предположение, согласно которому тайна водного прошлого Марса напрямую связана с историей его атмосферы. Оказалось, пишет Pnas.org, что высотные ледяные облака могли оказать значительное влияние на потепление атмосферы планеты.

Что интересно, данная теория не то чтобы нова. Впервые её озвучили ещё в 2013 году, но практически сразу её отверг ряд членов научного сообщества.

Сейчас же свежее моделирование показало, что необычные облака действительно могли сохраняться в атмосфере на протяжении длительного времени. И их наличие делало поверхность планеты более влажной.