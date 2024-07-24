Учёные раскрыли секреты эффекта плацебо и его влияние на контроль боли

Опубликовано 24 июля 2024, 23:15
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Учёные раскрыли секреты эффекта плацебо и его влияние на контроль болиРазные части мозга “связываются” между собой
Учёные из Университета Северной Каролины и их коллеги из Стэнфорда и других учреждений сделали важное открытие в понимании эффекта плацебо, опубликовав свои результаты в журнале Nature. Исследование выявило, что эффект плацебо связан с уникальным нейронным путём, который включает переднюю поясную кору и мозжечок.
Под руководством Грега Шерера команда обнаружила, что определённые нейроны и синапсы в этом пути активируются, когда мыши ожидают облегчения боли, даже при отсутствии медикаментов. Эти нейроны связываются с другими частями мозга, отвечающими за модуляцию болевых сигналов.
Исследование показало, что активация этого пути может привести к облегчению боли, что открывает новые перспективы для лечения болевых состояний без использования медикаментов и с минимальными побочными эффектами.
По словам Шерера, эти результаты предоставляют новый подход к изучению взаимодействия разума и тела и могут привести к созданию более эффективных методов лечения хронической боли.