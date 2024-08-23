Учёные раскрыли секреты работы участка мозга, отвечающего за память

Исследование, возглавляемое доцентом Асами Танимурой, сосредоточилось на области клауструма, известной как «эндопирформ», которая, несмотря на ее уникальные свойства, долго оставалась малоизученной. Учёные исследовали её связь с гиппокампом и выяснили, что эта связь критически важна для распознавания и памяти.

Эксперименты на мышах показали, что активность клеток в эндопирформе важна для различения новых и знакомых объектов. Ингибирование этой активности снижало способность мышей распознавать новые предметы.

Это открытие может стать основой для новых методов лечения когнитивных расстройств.