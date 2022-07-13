Учёные раскрыли секреты счастья

Научная работа, проведённая специалистами, показала, что люди с крепкими отношениями счастливее, а также физически и психически здоровее тех, кто не так часто общается с окружающими.

Ещё одним действенным методом обретения счастья является привычка обращать внимание на положительные стороны жизни. Смысл данного способа заключается в «настройке» своего ума таким образом, чтобы он ориентировался на те аспекты жизни, которые приносят пользу.

Напомним, что ранее в июле учёные Гарвардской медицинской школы также объявили о создании нейросети, указывающей путь к психической устойчивости.