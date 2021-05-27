Учёные предупредили о смертельно опасном воспалении у детей после COVID-19

По словам учёных из Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGeneral, частицы вирусов могут попасть в кровоток. В статье в журнале Journal of Clinical Investigation сообщается, что это способно вызвать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей.

Стоит отметить, что врачи, в рамках исследования, использовали ацетат ларазотида в качестве терапевтического средства для лечения MIS-C у одного пациента. Это привело к тому, что в плазме его крови уменьшилось количество антигенов SARS-CoV-2 и биомаркеров воспаления. Вместе с этим специалистам удалось добиться и улучшения прочих клинических показателей.