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Сегодня в 11:32
Учёные предупредили о смертельно опасном воспалении у детей после COVID-19
И объяснили механизмы его протекания
Стало известно, какой именно механизм является причиной смертельно опасного осложнения после COVID-19 у детей. Речь идёт о редком воспалении, связанном с вирусами в кишечнике.
По словам учёных из Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGeneral, частицы вирусов могут попасть в кровоток. В статье в журнале Journal of Clinical Investigation сообщается, что это способно вызвать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей.
Стоит отметить, что врачи, в рамках исследования, использовали ацетат ларазотида в качестве терапевтического средства для лечения MIS-C у одного пациента. Это привело к тому, что в плазме его крови уменьшилось количество антигенов SARS-CoV-2 и биомаркеров воспаления. Вместе с этим специалистам удалось добиться и улучшения прочих клинических показателей.