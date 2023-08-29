Учёные раскрыли страхи родителей разных возрастов, связанные с соцсетями

Оказалось, что возраст ребёнка существенно влияет на восприятие родителями алгоритмов подобных сервисов.

Так, специалисты выделили четыре основных модели взаимодействия родителей с алгоритмами соцсетей. Первая — «иллюзия», когда родители ошибочно пытаются понять, как работают алгоритмы.

Вторая — «избегание», когда родители осознают существование алгоритмов, но считают, что это проблема будущего. Третья — «смирение», когда родители принимают влияние алгоритмов и стараются его минимизировать.

И финальная — «проактивное понимание». Это когда родители активно следят за контентом и предпринимают меры для его фильтрации.

Профессор Ранджана Дас, один из авторов исследования, подчеркнул необходимость разработки стратегий для повышения уровня цифровой грамотности среди взрослого населения. «Нам нужно найти способы поддержать родителей, чтобы они могли ориентироваться в мире, управляемом соцсетями и большими данными», — заключил он.