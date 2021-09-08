Учёные раскрыли существование «сверхчеловеческого» иммунитета к COVID-19

По словам вирусологов из США, такой тип иммунной системы «запоминает» вирус, а также «предсказывает», как он может в дальнейшем мутировать, сообщает Daily Mail. Появляется такой иммунитет у людей, которые излечились от COVID-19 и прошли вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna.

Иммунолог Шейн Кротти попытался объяснить механизм такой защиты. Так, при естественном иммунитете после перенесённного COVID-19 защитная система организма как бы создаёт барьеры против повторного вторжения вируса. Его хватает в среднем на 7-8 месяцев. Но если будучи защищённым ещё и вакцинироваться, то в таком случае «память» о коронавирусе усиливается. А организм, в ответ на прививку, выделяет ещё больше ресурсов на защиту.