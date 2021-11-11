Учёные раскрыли связь пальмового масла с раком рта и кожи

Именно это распространение опухолевых клеток до сих пор остаётся одной из главных причин смерти при онкологических заболеваниях. И, как показало исследование свойств пальмитиновой кислоты на мышах, это вещество не только вызывало метастаз, но и оказывало долгосрочное влияние на геном.

Также стоит отметить, что раковые клетки «помнили» о воздействии пальмитиновой кислоты. И даже после возвращения к нормальной диете, побывавшие на «пальмовой диете» особи оставались склонными к метастазированию.

Причиной этого исследователи назвали эпигенетические изменения. Они позволяют раковым клеткам формировать вокруг опухоли своеобразную нейросеть и коммуницировать с окружающими клетками.