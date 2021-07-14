Учёные раскрыли связь спиртного и рака

Наибольший процент, правда, в Монголии — там алкоголем обусловлено около 10% онкозаболеваний. Но, как пишет Газета.ру, даже несмотря на это, отечественные цифры также неприятно удивляют.

Так, употребление алкоголя способно повредить ДНК, тем самым влияя на выработку гормонов. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития рака и усугубляет действие других канцерогенных веществ. В качестве примера был приведён табак.

Специалисты также рассказали, что чаще всего спиртное приводило к раку пищевода. На втором месте — рак печени, а на третьем — молочной железы. Закрывали пятёрку «лидеров» онкология кишечника, а также полости рта и горла.