Учёные раскрыли тайны движения микропластика в водных потоках

Микропластик представляет серьезную угрозу экосистемам. Его частицы сложно предсказать из-за их способности вращаться и взаимодействовать с течением в трёх измерениях. Исследователи использовали шесть камер, снимающих с частотой 2000 кадров в секунду, чтобы получить точные данные о движении частиц.

Результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показывают, что частицы микропластика ведут себя по-разному вблизи стенок канала и в середине потока. Эти данные помогут улучшить теоретические модели и предсказать глобальное распространение микропластика.

В будущем эта информация может использоваться для эффективного размещения судов, фильтрующих микропластик из моря, что станет важным шагом в борьбе с загрязнением океанов.