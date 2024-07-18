Учёные раскрыли тайны структуры лунных вихрей

По словам ученых, различия между яркими и темными участками завихрений связаны не только с отражательной способностью, но и с составом и структурой реголита. Исследование, опубликованное в журнале The Planetary Science Journal, показало, что яркие участки в завихрении Рейнера Гамма находятся на несколько метров ниже темных участков.

Ранее считалось, что завихрения не зависят от топографии и связаны с магнитными аномалиями, которые защищают поверхность от космической погоды. Однако новые данные свидетельствуют о том, что различия в яркости обусловлены изменениями в составе грунта, а не только в его уплотнении.

Существует три основных гипотезы относительно образования этих завихрений: защита от солнечного ветра магнитными аномалиями, сортировка пыли магнитным полем и следы ударов комет. Последние данные показывают, что для объяснения этих особенностей Луны может действовать сочетание этих процессов.