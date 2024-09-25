Учёные раскрыли тайны восприятия нуля в человеческом мозге

Число нуль играет важную роль в математике и считается одним из ключевых достижений человечества. В отличие от чисел, которые представляют собой определенные количества, нуль означает отсутствие чего-либо, но при этом остаётся числовым значением.

Ученые провели эксперименты с пациентами, у которых в мозг были внедрены микроэлектроды. Исследования показали, что некоторые нейроны реагируют на нуль как на числовое значение, а не как на отдельную категорию «ничего». Это открытие помогает понять, как именно мозг обрабатывает различные числовые значения и их взаимосвязь.

По словам профессора Флориана Морманна, понимание нуля развивается у детей только к шести годам. Эти исследования подчеркивают важность символических представлений, таких как арабские цифры, для восприятия нуля в мозге человека.