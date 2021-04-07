Учёные раскрыли возможных предшественников живых организмов на Земле

По мнению экспертов, ещё до того, как появилась первая живая клетка, на Земле существовал мир пре-РНК. Как пишет MedicalXpress, в его основе лежали ксенонуклеиновые кислоты (XNA). Их отличительной особенность от РНК-цепочек является то, что для своей репликации и сборки XNA не требуют ферментов.

Учёные из Японии отметили, что их открытие может помочь в будущем при создании искусственной жизни, а также высокофункциональных биотехнологических инструментов. Основываться они будут как раз на ациклических XNA.