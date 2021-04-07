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Учёные раскрыли возможных предшественников живых организмов на Земле
Данное открытие может быть полезно при создании искусственной жизни
Японские учёные продемонстрировали, что предшественниками живых организмов на Земле могли являться молекулы, сильно напоминающие ДНК, а не РНК. Об этом специалисты Нагойского университета написали в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
По мнению экспертов, ещё до того, как появилась первая живая клетка, на Земле существовал мир пре-РНК. Как пишет MedicalXpress, в его основе лежали ксенонуклеиновые кислоты (XNA). Их отличительной особенность от РНК-цепочек является то, что для своей репликации и сборки XNA не требуют ферментов.
Учёные из Японии отметили, что их открытие может помочь в будущем при создании искусственной жизни, а также высокофункциональных биотехнологических инструментов. Основываться они будут как раз на ациклических XNA.