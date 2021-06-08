Учёные раскрыли вред кофе для зрения

Как минимум в случае тех, у кого есть предрасположенность к глаукоме

В сети появились результаты свежего исследования специалистов из Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай. Оказалось, что людям, генетически предрасположенным к высокому глазному давлению (ВГД) стоит опасаться чрезмерного употребления кофе.