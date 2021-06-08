Учёные раскрыли вред кофе для зрения

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Учёные раскрыли вред кофе для зренияКак минимум в случае тех, у кого есть предрасположенность к глаукоме
В сети появились результаты свежего исследования специалистов из Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай. Оказалось, что людям, генетически предрасположенным к высокому глазному давлению (ВГД) стоит опасаться чрезмерного употребления кофе.
Всё дело в том, что в их случае потребление большого количества кофеина увеличивает риск глаукомы, пишет MedicalXpress. Причём риск развития болезни примерно в три раза выше, чем у обычных людей.
Так, потребление примерно трёх чашек кофе в день, в случае предрасположенных к болезни людей, увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза. Сравнение проводилось с теми испытуемыми, которые либо употребляли минимальное количество напитка, либо не употребляли его вообще.