Учёные раскрыли вред недоваренного мяса

Специалисты рекомендуют крайне осторожно относиться к сырому или плохо проваренному мясу в блюдах, а лучше и вовсе от них отказаться. Отмечается, что употребление такого мяса может привести к заражению паразитом токсоплазмой, а это, в свою очередь, гарантированно приведет к развитию одноименного заболевания.

При токсоплазме у больного появляется сыпь на кожных покровах, поражаются лимфатические узлы, увеличиваются размеры печени и селезенки, а также поражается головной мозг и другие симптомы. Отмечается, что на сегодняшний день вакцины от данного заболевания не существует. Так, в случае инфицирования, человек сохраняет данного паразита в своем организме до конца жизни.

По словам ученых из Flinders, токсоплазму легче предупредить, чем излечиться. Для этого рекомендуется полностью исключить употребление мяса с кровью, а также придерживаться температурных режимов при готовке мясных блюд.