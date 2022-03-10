Учёные раскрыли вред посменной работы для организма

Свежее исследование на тему провели учёные. Они выяснили, что в 5 из 6 случаев, производительность у сменных работников была значительно ниже тех, кто работал другими видами занятости.

Наиболее часто у них страдали такие качества, как импульсный контроль и когнитивная реакция. Также затрагивалась скорость обработки информации, память и внимательность.

Также эксперты отметили, что основной вред от сменной работы наносился в связи со сбоями циркадных ритмов. Это, помимо всего прочего, приводит к нарушениям сна, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и другим проблемам.