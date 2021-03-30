Учёные распечатали антенну для получения электричества в сетях 5G на 3D-принтере

Вообще, о возможности «добывать» электричество таким путём, было известно и раньше. Но тогда для этих целей надо было создавать довольно большую выпрямляющую антенну. Это превращало вполне перспективную технологию в нечто непрактичное.

Теперь же, используя «линзу Ротмана», учёные смогли уменьшить эту антенну до размеров, способных разместить на человеческой ладони, пишет ExtremeTech. Она способна поглощать в 21 раз больше энергии, чем стандартная выпрямляющая антенна того же размера.