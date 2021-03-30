Наука и технологии
Сегодня в 10:31
Учёные распечатали антенну для получения электричества в сетях 5G на 3D-принтере
Новая разработка умеет поглощать в десятки раз больше энергии, чем аналоги
В сети появилась информация об одной очень интересной разработке учёных из Технологического института Джорджии. Они, используя напечатанную на 3D-принтере антенну, сумели получить электричество в сетях 5G.
Вообще, о возможности «добывать» электричество таким путём, было известно и раньше. Но тогда для этих целей надо было создавать довольно большую выпрямляющую антенну. Это превращало вполне перспективную технологию в нечто непрактичное.
Теперь же, используя «линзу Ротмана», учёные смогли уменьшить эту антенну до размеров, способных разместить на человеческой ладони, пишет ExtremeTech. Она способна поглощать в 21 раз больше энергии, чем стандартная выпрямляющая антенна того же размера.
Специалисты считают, что их разработка имеет потенциал стать чем-то важным уже в ближайшем будущем. Проблемой является лишь то, что мобильным операторам надо научиться монетизировать получение энергии из 5G-сетей.