Учёные рассчитали максимальный срок безопасной для человека жизни на Марсе

Выводы ученых были опубликованы в издании The Next Web. Так, согласно данным исследователей, оптимальной продолжительностью миссии на Марс является срок до четырех лет. Если же космическое путешествие затянулось на более чем на четыре года — люди столкнуться с раком и лучевой болезнью. Выяснилось это в рамках анализа излучения частиц Солнца, звезд и галактик.

“Это исследование показывает, что, хотя космическое излучение представляет технологические сложности для полетов человека на Марс, такая миссия все-таки возможна”, — сообщается в работе специалистов.

Нескольким ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили оптимальный год для отправки людей на Марс. По их данным, делать это лучше всего после 2030 года.