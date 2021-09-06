Учёные рассчитали максимальный срок безопасной для человека жизни на Марсе

Наука и технологии
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Учёные рассчитали максимальный срок безопасной для человека жизни на МарсеНе более четырех лет
Ученые из США провели исследование, по итогам которого была рассчитан максимальный срок безопасной для человека жизни на Марсе.
Выводы ученых были опубликованы в издании The Next Web. Так, согласно данным исследователей, оптимальной продолжительностью миссии на Марс является срок до четырех лет. Если же космическое путешествие затянулось на более чем на четыре года — люди столкнуться с раком и лучевой болезнью. Выяснилось это в рамках анализа излучения частиц Солнца, звезд и галактик.
“Это исследование показывает, что, хотя космическое излучение представляет технологические сложности для полетов человека на Марс, такая миссия все-таки возможна”, — сообщается в работе специалистов.
Нескольким ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили оптимальный год для отправки людей на Марс. По их данным, делать это лучше всего после 2030 года.