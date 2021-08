Учёные рассчитали сроки появления пандемии, которая уничтожит человечество

Оказалось, что подобное и вправду может произойти. Но даже если это случится, то лишь в течение следующих 12 тыс лет, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что интересно, то же исследование показало, что человек, родившийся в 2000 году, имеет шансы столкнуться с новой пандемией, подобной COVID-19, около 38%. При этом вероятность продолжает расти — следующая аналогичная эпидемия может случиться уже в ближайшие 59 лет.

Учёные подчеркивают, что статистическая вероятность не означает, что пандемия обязательно произойдёт именно через 59 лет. Она лишь указывает, что нечто подобное может случиться в любой год в течение этого срока.