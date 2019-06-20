Учёные расшифровали огромные древние символы в пустыне

Японские учёные из Музея университета Хоккайдо и Университета Ямагата переосмыслили шестнадцать геолифов в пустыне Наска в Перу. Исследование было опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Геолифами называются нанесённые на поверхность земли узоры или символы, обычно превышающие размером 4 метра. Многие из них можно распознать только с воздуха, настолько они велики. Наиболее известные примеры геолифов находятся как раз в пустыне Наски.

Исследователи переосмыслили 16 геолифов с изображением птиц, применив «орнитологический» подход. Для этого сравнивались форма и размеры головы, клювов, шеи, туловища, крыльев, хвостов и ног с современными представителями птичьего царства Перу.

В результате, они переквалифицировали в пилоклювого рамфодона геолиф, который как считалось ранее изображал обычную коллибри, ранее неидентифицированная птица оказалась пеликаном. Другие изображения птиц, которые ранее считались кондорами или фламинго, на самом деле не имеют ярко выраженных признаков, по которым можно провести идентификацию, и не совпадают с современными перуанскими птицами для классификации.