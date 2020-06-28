Учёные рассказали, что курили древние индейцы

Ученые рассказали, что ранее курение для племен коренных американцев чаще всего играло религиозную или церемониальную роль. Более того, несмотря на то, что на сегодняшний день курение является вредной для здоровья привычкой, ранее данный процесс мог восприниматься, напротив, как обладающий целебными и духовными свойствами. В рамках исследование ученые изучили остатки, найденные в древней трубке. Так, было установлено, что в ней содержались растение под названием сумах гладкий. Согласно данным источников, это первый раз, когда специалисты нашли остатки нетабачного растения в археологической трубе.

”Мы считаем, что сумах гладкий, возможно, смешивали с табаком из-за его целебных свойств и улучшения аромата дыма”, - поделился один из ведущих исследователей Доктор Браунштейн.