Учёные рассказали, как алкоголь помогает разговаривать на иностранном языке

Несколько лет назад в «Журнале психофармакологии» появилась публикация, в которой описывалось проведение одного интересного эксперимента. В рамках этого тестирования, учёные изучали влияние алкоголя на способность говорить на иностранном языке. Если кратко, то итог у эксперимента следующий: алкоголь, разрушая аффективный барьер, помог людям легче общаться на чужом языке.

Что интересно, речь в данном случае идёт лишь об улучшении беглого общения и произношения. На знание грамматики и лексики алкоголь никак не влиял, так эти аспекты необходимо прорабатывать непосредственно «за партой».