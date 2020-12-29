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Учёные рассказали, как алкоголь помогает разговаривать на иностранном языке
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Ещё в 1977 году американский психолингвист Стивен Крашен предположил, что способность усвоить и использовать иностранный язык ограничена аффективным фильтром. То есть человек не может общаться на втором языке, если это вызывает у него негативные эмоции, такие как страх или стыд. И именно с этим «недугом» помогает бороться алкоголь.
Несколько лет назад в «Журнале психофармакологии» появилась публикация, в которой описывалось проведение одного интересного эксперимента. В рамках этого тестирования, учёные изучали влияние алкоголя на способность говорить на иностранном языке. Если кратко, то итог у эксперимента следующий: алкоголь, разрушая аффективный барьер, помог людям легче общаться на чужом языке.
Что интересно, речь в данном случае идёт лишь об улучшении беглого общения и произношения. На знание грамматики и лексики алкоголь никак не влиял, так эти аспекты необходимо прорабатывать непосредственно «за партой».