Учёные рассказали, как мозг отличает новые воспоминания от старых

Речь идёт о моделировании нейронных процессов формирования памяти в гиппокампе и энторинальной коре головного мозга человека. Для изучения этих процессов 27 пациентам были имплантированы электроды для фиксации активности нейронов, когда участники исследования выполняли задания на запоминание. Было выявлено 103 нейрона, частота срабатывания которых оказалась связанной с успешным формированием эпизодической памяти, отвечающей за воспоминания о личном опыте, в том числе о месте и времени событий.

Нейроны показали важную активность и когда пациенты запоминали информацию, и когда пытались извлечь её из памяти. И здесь было обнаружено, что эта активность имеет отношение к тому, как мозг отличает старые воспоминания от новых, а в отношении эпилепсии и шизофрении, — как отличает бред от реальности.

Было доказано, что на это влияет пиковая активность нейронов, связанная с фазой тета-волн гиппокампа, но эта фаза сдвигается между кодированием памяти и воспоминанием.