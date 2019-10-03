Учёные рассказали, как нищета разрушает психику

”Волатильность доходов находится на рекордном уровне с 1980-х годов, и появляется все больше свидетельств того, что она может оказывать повсеместное воздействие на здоровье. Однако политика, направленная на сглаживание непредсказуемых изменений в доходах, Соединенных Штатах и ​​во многих других странах с каждым годом становится только слабее”, — рассказала автор исследования доктор философии Лесли Грассет.

Так, если верить результатам исследований ученых, люди, у которых доходы падали два или более раз, демонстрировали более плохие показатели выполнения заданий, чем те, кто не имел опыта падения доходов. В среднем такие люди набирали на 3,74 балла или 2,8% меньше.