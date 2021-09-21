Учёные рассказали, как отличается поведение людей в соцсетях при диктатуре и демократии

«Площадкой» для исследований была выбрана крупнейшая социальная сеть планеты — Facebook. Учёные собрали и изучили данные 6750 сообщений с 225 различных страниц брендов на платформе в пятнадцати странах, сообщает Phys.org.

По итогу выяснилось, что в странах «с низким уровнем индивидуализма» и достаточно дистанцировавшейся от людей властью, пользователи чаще делятся постами, чем комментируют их. Также больший индивидуализм в государстве приводит к более частому использованию смайликов «смешно» или «вау», чем стандартный «лайк».

Специалисты уже отметили, что их свежая работа — первая, которая опиралась на реальные и органически собранные данные в виде показателей вовлеченности. В планах у них продолжить исследования в этой сфере.