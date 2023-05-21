Учёные рассказали, как приготовить идеальную чашку чая

Профессор Алан Маки из Университета Лидса заявляет, что наливать молоко в чайник перед добавлением кипятка — это способ получить самый вкусный чай.

Своё мнение он основывает на исследованиях, которые показали, что молоко, добавленное в начале, помогает нейтрализовать жёсткую воду. Это проблема, которая затрагивает более половины жителей той же Британии.

«Вкус чая во многом определяется различными соединениями в нём, включая танины», — отметил профессор. И чем больше минералов в воде, тем сложнее этим соединениям развить вкус, что приводит к скучному вкусу чая в регионах с жесткой водой.

Но если молоко добавляется в начале процесса заваривания, его белки могут связывать танины и другие минералы в воде, предотвращая их осаждение. Это, в свою очередь, делает вкус чая гораздо богаче.