Учёные рассказали, как распознать человека с врождённым иммунитетом к COVID-19

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Nature Immunology статью, в которой предлагается «стратегия выявления, верификации, привлечения и генетического анализа людей, которые от природы устойчивы к COVID-19».

Исторически сложилось так, что учёные часто изучают людей, обладающих естественным иммунитетом к вирусам, таким как ВИЧ, для разработки потенциальных методов лечения. Последние попытки борьбы с коронавирусом ничем не отличаются.

Хотя пока мало что известно о людях, обладающих естественным иммунитетом к COVID-19, авторы исследования уверены, что есть основания полагать, что они существуют.

В статье, в частности, сообщается о ряде семей, в которых инфицированы все члены, кроме одного из супругов. Это позволяет предположить, что некоторые люди, подвергавшиеся высокому риску заражения, могут быть устойчивы к заражению коронавирусом.

Чтобы найти таких людей, авторы исследования предлагают внедрить систематизированный процесс их поиска, набора и изучения. Для начала они предлагают сосредоточится на поиске неинфицированных членов семей, в которых есть люди с подтверждённой симптоматикой COVID-19.

«Затем мы рассматриваем лиц, подвергавшихся контакту с инфицированным без средств индивидуальной защиты, в течение не менее 1 часа в день и в первые 3-5 дней после появления первых симптомов у инфицированного», — говорится в статье.

Затем потенциальный кандидат сдаёт ПЦР-тест и анализ крови на признаки коронавируса через четыре календарных недели после последнего контакта. Если результаты окажутся отрицательными, то, по мнению учёных, этот человек будет хорошим кандидатом для участия в исследовании.

По словам учёных, они уже набрали более 400 человек, соответствующих критериям, но ищут ещё больше, чтобы исследование было более полным и охватывало как можно больше людей с разным уровнем иммунитета к различным вирусным инфекциям.