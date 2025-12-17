Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2025, 22:30
1 мин.

Учёные рассказали, какие животные собираются вместе, чтобы переждать Рождество

Прямо так же, как люди
Многие виды животных зимой становятся более социальными, даже если обычно они ведут одиночный образ жизни. Например, это арктические зайцы и грачи.
Одна из главных причин, по которой животные собираются вместе зимой, - необходимость согреться. Кто-то избегает этого при помощи миграции в более тёплые районы, а кто-то отращивает шесть или наращивает толстый слой подкожного жира.

Полёвки в летние месяцы в основном ведут одиночный образ жизни. Тем не менее зимой они собираются в небольшие группы - примерно по четыре особи в гнездовых камерах своих подземных нор. Это помогает сэкономить энергию, снизить скорость метаболизма в состоянии покоя до 37%, ограничить потери тепла.

Ещё один пример - арктические зайцы. Они обитают на севере Канады, где долгие зимы длятся до девяти месяцев, а температура может опускаться до -40 градусов по Цельсию. В это время они образуют большие стаи, насчитывающие до ста зайцев. Цель этого - защита от хищников.

Грачи - очень социальные птицы, живущие небольшими стаями. В зимнее время многие небольшие стаи объединяются и образуют огромные колонии из сотен или тысяч птиц из окрестностей. Так они начинают вместе искать пищу, что снижает риск опасности.

Божьи коровки впадают в физиологическую спячку, называемую диапаузой. Это помогает им пережить зимние месяцы без питания. В этот период они образуют скопления из сотен или даже тысяч божьих коровок, что позволяет экономить энергию.

Источник:Phys.org
Автор:Вячеслав Логинов
