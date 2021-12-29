Учёные рассказали, какой симптом омикрон-штамма проявляется первым

Это изменение голоса. При заболевании этим вариантом голос резко меняется и становится выраженно хриплым. Специалисты отмечают, что важно знать последовательность возникновения симптомов для своевременного обращения к врачу.

Также эксперты приводят данные аналитики медицинского приложения ZOE Covid, в которое люди добавляют свою симптоматику. Согласно данным приложения, внезапная охриплость голоса — первый симптом «Омикрона».