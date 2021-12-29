Учёные рассказали, какой симптом омикрон-штамма проявляется первым

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Учёные рассказали, какой симптом омикрон-штамма проявляется первымЭто хриплый голос
Специалисты Южноафриканской медицинской страховой компании рассказали о том, что, кроме уже известных симптомов омикрон-штамма коронавируса, существует ещё один, который возникает самым первым.
Это изменение голоса. При заболевании этим вариантом голос резко меняется и становится выраженно хриплым. Специалисты отмечают, что важно знать последовательность возникновения симптомов для своевременного обращения к врачу.
Также эксперты приводят данные аналитики медицинского приложения ZOE Covid, в которое люди добавляют свою симптоматику. Согласно данным приложения, внезапная охриплость голоса — первый симптом «Омикрона».
Источник: Медик Форум