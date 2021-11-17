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Учёные рассказали, какой витамин защищает от болезни Альцгеймера

Им оказался B12
Витамин В12 защищает нейроны головного мозга от повреждений и деградации, подавляя развитие болезни Альцгеймера.
Учёные рассказали, какой витамин защищает от болезни Альцгеймера

Об этом рассказали учёные из Университета штата Делавэр США. Группа учёных заметила эти особенности при испытаниях на дождевых червях. Специально отобранных червей кормили бактериями E. coli, с высоким содержанием витамина B12. У червей, получавших эти бактерии, паралич наступал значительно медленнее.

В профессиональном сообществе положительно оценили подобные эксперименты, но отметили, что нужно провести испытания на мышах, а также проверить действие витамина В12 на людях.

Источник: Известия
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