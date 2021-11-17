Учёные рассказали, какой витамин защищает от болезни Альцгеймера

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Учёные рассказали, какой витамин защищает от болезни АльцгеймераИм оказался B12
Витамин В12 защищает нейроны головного мозга от повреждений и деградации, подавляя развитие болезни Альцгеймера.
Об этом рассказали учёные из Университета штата Делавэр США. Группа учёных заметила эти особенности при испытаниях на дождевых червях. Специально отобранных червей кормили бактериями E. coli, с высоким содержанием витамина B12. У червей, получавших эти бактерии, паралич наступал значительно медленнее.
В профессиональном сообществе положительно оценили подобные эксперименты, но отметили, что нужно провести испытания на мышах, а также проверить действие витамина В12 на людях.
Источник: Известия