Учёные рассказали, когда полезнее всего для сердца ложиться спать

Исследование проводилось в течение 6 лет. Участникам были выданы акселерометры для ношения на запястье. С их помощью фиксировалась и анализировалась информация о засыпании и пробуждении участников. А затем все данные собирались для обобщения в британском биобанке UK Biobank. Всего было исследовано более 88 тысяч человек.

Выяснилось, что лучшее время, когда нужно ложиться спать — 22:00-23:00 часа. Среди участников, которые регулярно ложились спать именно в этот период времени, было меньше всего «сердечников»; у тех, кто ложился после этого времени, до полуночи, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше на 12%. У тех участников, кто отходил ко сну после полуночи и позже риск развития таких болезней оказался на 25% больше.

Но также оказалось, что ложиться спать слишком рано не менее вредно: у тех, кто ложился спать раньше 22:00 риск развития заболеваний сердца оказался выше на 24%.

В целом риск развития проблем с сердцем был выше у женщин, среди мужчин — у тех, кто отходил ко сну раньше 22:00.