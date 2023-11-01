Учёные рассказали, когда произойдёт пик солнечной активности

В настоящее время протекает 25-й солнечный цикл, известный как «солнечный максимум». Ранее, в прогнозе 2019 года предполагалось, что пик активности Солнца начнётся в 2025, но на основании долгосрочных исследований выяснилось, что мощный выброс коронарной массы начнётся раньше.

Специалисты считают, что пик 25-го солнечного цикла придётся на январь-октябрь 2024 года. Этот период продлится дольше, чем предполагалось ранее, и будет мощнее.