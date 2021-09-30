Учёные рассказали, насколько дольше стали жить люди за счёт современной медицины

Согласно отчёту исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, специалисты изучили всех долгожителей, проживших более 105 лет. Для этого применялись методы статистики экстремальных значений, анализа выживаемости и смертности долгожителей, с помощью которых учёные пришли к выводу, что уже в текущем столетии люди смогут доживать до 130 лет.

Но у такой возможности есть условия: без медицинского прогресса, улучшения качества бытовых и социальных условий, это будет затруднительно. Только с улучшением этих фундаментальных условий авторы исследования связывают и продолжительность жизни. «Но в отсутствие серьезного медицинского и социального прогресса этого сложно будет достигнуть», — предупреждает один из авторов исследования Энтони С. Дэвисон. При этом отмечается, что в развитых странах такая тенденция уже наблюдается — в среднем продолжительность жизни увеличилась на 20 лет.

По словам учёных, риски умереть по разным причинам актуальны до 110 лет, а потом количество таких факторов «выходит на плато». «Статистическая мощность расчётов позволяет установить, что существование верхнего предела продолжительности человеческой жизни в 130 лет (или менее) маловероятно», — подчёркивают авторы исследования.

При этом они утверждают, что согласно экстраполяции данных исследования «продолжительность жизни человека не ограничена».