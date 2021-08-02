Учёные рассказали о катастрофических последствиях изменениях климата Земли в далёком прошлом

Как сообщает пресс-служба Бристольского университета, чтобы добиться указанных результатов, при изучении отложений в бассейне Гиппсленд в Австралии было проведено имитационное моделирование климата.. Выяснилось, что температура океана одновременно охлаждалась с температурой суши, в среднем на три градуса. Происходило это из-за снижения уровня CO2 в атмосфере.

Отмечается, что результаты исследований позволят учёным раскрыть другие загадки в том, как менялась наша планета на протяжении её истории.