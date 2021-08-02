Учёные рассказали о катастрофических последствиях изменениях климата Земли в далёком прошлом

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Учёные рассказали о катастрофических последствиях изменениях климата Земли в далёком прошломПроисходило это из-за снижения CO2
Британские учёные выяснили причины, по которым на земле произошли столь значительные изменения, что климат перешёл из тёплого парникового в холодный ледниковый. Результаты исследований говорят о том, что на Земле резко сократился объём диоксида углерода (CO2).
Как сообщает пресс-служба Бристольского университета, чтобы добиться указанных результатов, при изучении отложений в бассейне Гиппсленд в Австралии было проведено имитационное моделирование климата.. Выяснилось, что температура океана одновременно охлаждалась с температурой суши, в среднем на три градуса. Происходило это из-за снижения уровня CO2 в атмосфере.
Отмечается, что результаты исследований позволят учёным раскрыть другие загадки в том, как менялась наша планета на протяжении её истории.