Учёные рассказали о новом типе пригодных для жизни планет

По словам специалистов, эти планеты-гикеаны находятся вне Солнечной системы, скорее всего, в галактике Млечный путь, и они вдвое больше Земли. Но главная и общая их характеристика – океан жидкой воды и атмосфера, богатая водородом.

Но при этом учёные отмечают, что орбиты некоторых из этих планет находятся близко к своим звёздам, поэтому период обращения планеты вокруг оси совпадает с периодом обращения вокруг звезды. Таким образом на одной стороне гикеан всё время очень жарко, потому что она всегда повёрнута к звезде, а на другой вечная тьма. Несмотря на это, на них может присутствовать жизнь – экстремофилы, такие же, которые живут в экстремальны условиях на Земле. По словам ведущего автора исследования Никку Мадхусудхана, «Гикеаны открывают новый путь в наших поисках внеземной жизни».