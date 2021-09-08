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Учёные рассказали о новом типе пригодных для жизни планет

Которые находятся в Млечном пути
Учёные из Кембриджского университета определили новый тип экзопланет класса гикеан. По мнению учёных, они могут быть пригодны для жизни благодаря воде и большому объёму водорода в атмосфере.
Учёные рассказали о новом типе пригодных для жизни планет

По словам специалистов, эти планеты-гикеаны находятся вне Солнечной системы, скорее всего, в галактике Млечный путь, и они вдвое больше Земли. Но главная и общая их характеристика – океан жидкой воды и атмосфера, богатая водородом.

Но при этом учёные отмечают, что орбиты некоторых из этих планет находятся близко к своим звёздам, поэтому период обращения планеты вокруг оси совпадает с периодом обращения вокруг звезды. Таким образом на одной стороне гикеан всё время очень жарко, потому что она всегда повёрнута к звезде, а на другой вечная тьма. Несмотря на это, на них может присутствовать жизнь – экстремофилы, такие же, которые живут в экстремальны условиях на Земле. По словам ведущего автора исследования Никку Мадхусудхана, «Гикеаны открывают новый путь в наших поисках внеземной жизни».