Учёные рассказали о планете, которая пережила катастрофу уровня "погасшего Солнца"

В рамках исследования команда астрономов из Австралии, США и Франции воспользовались методом гравитационного микролинзирования — с его помощью ближайший расположенный объект искажает свет более дальней звезды. Таким образом им удалось обнаружить планету, расположенную в 6,5 тысячах световых лет от Земли, в двух килопарсеках от центра Млечного Пути. Впоследствии ученые начали искать родительскую звезду находки, в результате чего выяснилось, что она не является звездой главной последовательности и коричневым карликом.

“Мы также смогли исключить возможность того, что это нейтронная звезда или черная дыра. Это означает, что планета обращается вокруг мертвой звезды — белого карлика. Таким образом, мы можем увидеть, на что наша Солнечная система будет похожа после исчезновения Земли”, — заявил один из авторов научной работы, сотрудник Парижского института астрофизики Жан-Филипп Болье.