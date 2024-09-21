Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 06:45
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Учёные рассказали о планете с «железными» ветрами и дождями из жидкого металла

Из-за температуры
Группа учёных из Женевского университета (UNIGE) и Национального центра компетенций в области исследований планет (NCCR PlanetS) в Бельгии обнаружила присутствие высокоскоростных ветров на экзопланете WASP-76b, переносящих испарённое железо с постоянной «дневной стороны» планеты на относительно более прохладную «ночную сторону». Находится планета вне Солнечной системы.
Учёные рассказали о планете с «железными» ветрами и дождями из жидкого металла

© Ferra.ru

WASP-76b расположена на расстоянии 634 световых лет от Земли. На этой экзопланете исследователи обнаружили «железные ветры и металлические дожди». Планета имеет экстремально высокую температуру: около 2400 градусов по Цельсию из-за близости к своей звезде. Такие условия позволяют железу испаряться и образовывать дождь из расплавленного металла, который буквально хлещет по поверхности планеты.

Как отмечает портал Live Science, железо переносится с «дневной» стороны планеты на «ночную», где конденсируется и выпадает в виде капель расплавленного металла.

Это первое исследование, в котором были проведены такие детальные оптические наблюдения на дневной стороне WASP-76b, что позволило получить ключевые данные о структуре атмосферы экзопланеты.