Учёные рассказали о пользе антидепрессантов для лечения тяжёлых форм коронавируса

Таким препаратом оказался антидепрессант флувоксамин. Его протестировали в группе, состоящей из 1500 участников, недавно переболевших ковидом. Отмечается, что все участники были подвержены риску тяжёлого протекания коронавируса из-за сопутствующих хронических заболеваний, у большей части был диагностирован диабет.

Участников разделили на две подгруппы: первая получала препарат в течение 10 дней, вторая — плацебо. Все участники находились дома.

Учёные отслеживали всех участников исследования в течение 4 недель, чтобы выяснить, кто попал в больницу. Оказалось, что среди принимавших антидепрессант 11% попали в больницу или им было рекомендовано находиться в отделении неотложной помощи в течение длительного времени. Среди принимавших плацебо доля таких пациентов составила 16%.

По словам авторов исследования, необходимо дальнейшее изучение препарата, чтобы определить и протестировать его оптимальную дозу, а также выявить пользу для пациентов с низким риском госпитализации. Также учёные планируют разобраться, можно ли комбинировать флувоксамин с другими видами лечения.

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