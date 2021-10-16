Учёные рассказали о пользе ржаного хлеба для похудения

Как пишут об этом исследователи в своей статье, опубликованной в журнале Clinical Nutrition, продукты из цельнозерновой ржи, т.е. в принципе не потерявшей никаких полезных и питательных веществ в ходе подготовки к употреблению, сравнивали с продуктами из пшеничной муки.

Участников разделили на две группы: одна должна была употреблять продукты из обработанной пшеницы; другая — из цельнозерновой ржи. Остальные условия были одинаковыми. При этом основой питания участников была низкокалорийная диета.

Как сообщается, аппетит у евших рожь и евших пшеницу был одинаковый, также у всех участников отмечалось хорошее самочувствие на протяжении всего исследования, которое длилось три месяца.

В ходе эксперимента выяснилось, что все участники сумели сбросить вес. Но те, кто употреблял продукты из цельнозерновой ржи похудели сильнее: они сбросили на 1,08 кг больше, чем те, кто ел продукты из обработанной пшеницы. Причём те, кто ел рожь, сбросили жира на 0,54 кг больше, чем те, кто ел пшеницу.

Отмечается, что это первая часть эксперимента, которая подтвердила гипотезу, что низкокалорийная диета становится более эффективной при употреблении цельнозерновых ржаных продуктов. Целью второй части эксперимента будет сравнение продуктов из цельнозерновой ржи с продуктами из цельнозерновой пшеницы.