Учёные рассказали о последствиях остановки Земли

Как отмечает журнал «Планета сегодня» всё то, что мы понимаем под биосферой существует благодаря постоянному движению. И если произойдёт остановка, выживших, если таковые останутся, ждут громадные цунами, вечные день и ночь, разделённые на два полушария, и аномальные ветры.

Отмечается, что в этой ситуации человечество похоже на пассажиров автомобиля, попавшего в аварию — при столкновении люди вылетают в стекло или в бок, а в ситуации с планетой — всё будет двигаться строго на Восток со скоростью 1100 км/ч.