Учёные рассказали о последствиях остановки Земли

Наука и технологии
Сегодня в 01:08
Учёные рассказали о последствиях остановки ЗемлиПотому что скорость её вращения постепенно снижается
Речь идёт о плавной остановке, которая может произойти примерно через 18 млрд. лет. Но если Земля остановится внезапно и резко, то последствия будут самыми кошмарными, как в фильмах-катастрофах.
Как отмечает журнал «Планета сегодня» всё то, что мы понимаем под биосферой существует благодаря постоянному движению. И если произойдёт остановка, выживших, если таковые останутся, ждут громадные цунами, вечные день и ночь, разделённые на два полушария, и аномальные ветры.
Отмечается, что в этой ситуации человечество похоже на пассажиров автомобиля, попавшего в аварию — при столкновении люди вылетают в стекло или в бок, а в ситуации с планетой — всё будет двигаться строго на Восток со скоростью 1100 км/ч.