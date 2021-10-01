Учёные рассказали о разрушении льдов Антарктиды без возможности самовосстановления

Согласно исследованию, когда ледяной шельф начинает истончаться, природный «клей», известный как ледяной меланж, может заполнить трещины и соединить лёд обратно. Но, как выяснили учёные, этот меланж так же уязвим к повышению температуры и изменению климата, как и лёд, и если он разрушится, может произойти катастрофа. «Истончение ледяного меланжа, скрепляющего большие сегменты плавучих ледяных шельфов, — это ещё один способ, которым изменение климата может вызвать быстрое отступление ледяных шельфов Антарктиды. Учитывая это, нам, возможно, придётся пересмотреть наши оценки сроков и масштабов повышения уровня моря в результате потери полярного льда, то есть, это может произойти раньше и с большим взрывом, чем ожидалось», — отметил один из соавторов исследования, гляциолог Калифорнийского университета Ирвине Эрик Риньо.

По мнению учёных, таяния меланжа достаточно, чтобы объяснить некоторые крупные разломы шельфового льда в последние годы. И по мере дальнейшего повышения температуры не стоит надеяться на самовосстанавливающийся «клей» Антарктиды, что ставит ледяной шельф в опасное положение. Потому что, по словам учёных, как только меланж начинает таять, превращается в бесполезную слякоть.