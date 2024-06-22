Учёные рассказали о росте вероятности солнечных вспышек высочайшего класса

Согласно сообщению от Лаборатории солнечной астрономии, ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, последние события на Солнце привели к возникновению второго активного центра рядом с крупной областью номер 3712. Это значительно увеличило вероятность возникновения мощных солнечных вспышек до около 80%, что приближается к теоретическому максимуму.

Напомним, что в начале мая наблюдались интенсивные выбросы на Солнце, которые вызвали самую мощную магнитную бурю на Земле с 2005 года. Эта буря достигла экстремального уровня мощности G5 ночью 11 мая. Позже была зафиксирована серия сильных солнечных вспышек, которые продолжают привлекать внимание астрономов.

Солнечные вспышки классифицируются по пяти уровням мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Наименьший класс, A0.0, соответствует минимальной мощности излучения на орбите Земли, а каждый последующий класс увеличивает эту мощность в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.