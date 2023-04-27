Наука и технологии
13:16, 27 апреля 2023
1 мин.

Учёные рассказали о рождении сразу двух детей, зачатых при помощи робота

Киберпанк, который мы заслужили

MIT Technology Review сообщает о рождении первых детей, зачатых с помощью робота.

Инженеры стартапа Overture Life использовали роботизированное устройство, состоящее из чаши Петри, механической иглы и микроскопа, для проведения процесса оплодотворения. Управление процессом осуществлялось при помощи контроллера от приставки PlayStation.

В прошлом году инженеры-механики провели роботизированное оплодотворение яйцеклеток пациенток. В результате успешного процесса две женщины забеременели, а в этом году у них родились девочки.

Оба случая включали донорские яйцеклетки, которые после оплодотворения имплантировали в матки пациенток.

Отметим, что на сегодняшний день средняя стоимость одной процедуры ЭКО в США составляет около $20 тыс. Учёные надеются, что использование их технологии сможет снизить стоимость искусственного оплодотворения и сделать его более доступным.

Источник:MIT
Теги:
#робот
,
#наука
,
#ученые
Новости партнеров
Новости партнеров