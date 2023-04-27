Учёные рассказали о рождении сразу двух детей, зачатых при помощи робота

Инженеры стартапа Overture Life использовали роботизированное устройство, состоящее из чаши Петри, механической иглы и микроскопа, для проведения процесса оплодотворения. Управление процессом осуществлялось при помощи контроллера от приставки PlayStation.

В прошлом году инженеры-механики провели роботизированное оплодотворение яйцеклеток пациенток. В результате успешного процесса две женщины забеременели, а в этом году у них родились девочки.

Оба случая включали донорские яйцеклетки, которые после оплодотворения имплантировали в матки пациенток.

Отметим, что на сегодняшний день средняя стоимость одной процедуры ЭКО в США составляет около $20 тыс. Учёные надеются, что использование их технологии сможет снизить стоимость искусственного оплодотворения и сделать его более доступным.