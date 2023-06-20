Учёные рассказали о снижающем риск ожирения и диабета питании

Специалисты изучили большое количество научных работ, посвящённых данной теме. В итоге они обнаружили важную связь между количеством приёмов пищи, ожирением и диабетом.

Анализ данных показал, что традиционное трёхразовое питание с перекусами может привести к перегрузке рецепторов инсулина в организме, особенно при большом количестве потребляемых калорий и сахаров.

С другой стороны, интервальное голодание, которое предполагает уменьшенное количество приёмов пищи, отказ от ночных перекусов и паузу в еде в течение 12-14 часов, показало положительное влияние на здоровье.

Данный режим питания помогает снизить уровень инсулина и глюкозы в организме, а также уменьшить потребление калорий на примерно 550 калорий в день. Важно отметить, что другие формы ограничения по времени, такие как многодневное голодание, могут быть малоэффективными и иметь негативное воздействие на здоровье.

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