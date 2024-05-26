Учёные рассказали о способах поиска исторических артефактов на дне Ладоги

В Ладожском озере продолжаются поиски артефактов XIX и XX веков в рамках проекта «Наследие ладожских глубин». В этом году к дайверам присоединились археологи и специалисты по морской геодезии. С 2017 года участники экспедиции разыскивают утраченные церковные ценности в акватории острова Валаам, используя передовые научные технологии.

В 1940 году при эвакуации из Валаамского монастыря на дно озера ушли колокола из церкви Никольского скита. Дайверам удалось найти несколько затонувших кораблей, два автомобиля ГАЗ-АА и множество других артефактов. Сейчас специалисты Института археологии РАН и компании «Морская геодезия» применяют многолучевые локаторы бокового обзора и магнитометры, чтобы найти новые объекты на дне.

Задача поиска усложняется тем, что бронзовые колокола не магнитятся и могут быть скрыты в грунте. В 2023 году была обновлена электронная картография Ладожского озера, выполнена многолучевая съёмка рельефа дна, что позволяет создавать трёхмерные модели объектов. Археологи следят за соблюдением современных методик и обеспечивают сохранность находок для передачи в музей.