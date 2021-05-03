Учёные рассказали о связи между группой крови и определёнными серьёзными заболеваниями

В рамках научной работы была изучена медицинская история около 5 млн пациентов. Как пишет РИА Новости, специалисты обратили своё внимание на то, что люди с первой группой крови чаще сталкиваются с нарушением свёртываемости крови. При этом те, у кого вторая группа, подвержены появлению тромбозов.

Что интересно, люди, у которых третья группа крови, меньше всех остальных предрасположены к образованию камней в почках.

Ранее подобное исследование провели учёные из США. Правда, тогда они выяснили, что группа крови также способна влиять на склонность к алкоголизму.