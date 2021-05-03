Наука и технологии
Сегодня в 11:30
Учёные рассказали о связи между группой крови и определёнными серьёзными заболеваниями
Так, например, люди с третьей группой наиболее «защищены» от образования камней в почках
В сети появилась информация о свежем исследовании шведских учёных. Им удалось выяснить, какая именно взаимосвязь существует между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови.
В рамках научной работы была изучена медицинская история около 5 млн пациентов. Как пишет РИА Новости, специалисты обратили своё внимание на то, что люди с первой группой крови чаще сталкиваются с нарушением свёртываемости крови. При этом те, у кого вторая группа, подвержены появлению тромбозов.
Что интересно, люди, у которых третья группа крови, меньше всех остальных предрасположены к образованию камней в почках.
Ранее подобное исследование провели учёные из США. Правда, тогда они выяснили, что группа крови также способна влиять на склонность к алкоголизму.