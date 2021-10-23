Учёные рассказали о том, что антидепрессанты не помогают от раздражительности при деменции

Поскольку деменция — синдром, при котором происходит деградация памяти и мышления, а при тяжёлой стадии человек не может выполнять ежедневные действия, у таких людей часто наблюдается глубокая депрессия и повышенная возбудимость. Таким пациентам часто назначают поддерживающую терапию. И, несмотря на тот факт, что в британских клинических рекомендациях по лечению деменции антидепрессанты не значатся, врачи их назначают достаточно часто.

Одним из самых распространённых является миртазапин. Учёные решили проверить, насколько эффективен этот препарат в борьбе с возбудимостью у пациентов, страдающих деменцией.

Для исследования была создана группа из 204 человек с деменцией, средний возраст которых составил 82 года, а затем их разделили на две подгруппы по 102 человека. Участники исследования из первой группы получали миртазапин в течение 12 недель, вторая группа получала плацебо. Через 12 недель процедуру повторили.

В результате оказалось, что миртазапин бесполезен для борьбы с депрессией и возбудимостью на фоне деменции. Его эффект оказался на таком же уровне, как и плацебо. Более того, в группе, получавшей препарат, умерло больше людей, чем в группе с плацебо: 7 и 1 человек соответственно. По мнению учёных, кроме неэффективности, миртазапин ещё и опасен. И купировать возбудимость и депрессию при деменции с его помощью стоит только в крайних случаях, когда возможная польза препарата превышает вред.