Учёные рассказали о влиянии химикатов в овощах и фруктах на репродуктивную функцию

Такое мнение выразили норвежские учёные из Университета Осло во главе с профессором Пером Оле Иверсеном.

По словам специалистов, в целом средиземноморская диета очень полезна: она оказывает благотворное влияние на эректильную функцию, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет и деменцию. Но в её основе лежит много фруктов и овощей, как правило, из магазинов, поэтому в них множество пестицидов и инсектицидов. Это же касается рыбы и мяса как ключевых продуктов диеты, в которых тоже много вредных веществ.

Эти химикаты влияют на иммунную систему, а также могут подавлять нормальную работу репродуктивной функции у взрослых и развитие её у детей.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого участникам были предложены различные блюда на основе средиземноморской диеты. Эти блюда включали в себя много фруктов и овощей, рыбу, жиры, такие как оливковое масло и орехи, а также цельнозерновые продукты. После недельного эксперимента у всех участников, независимо от пола, уровень пестицидов в моче превышал норму в три раза.

«Из эмпирических исследований появляется всё больше доказательств того, что польза для здоровья от увеличения потребления фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов частично уменьшается из-за более высокого воздействия пестицидов, связанного с этими продуктами», — заявил профессор Пер Оле Иверсен.