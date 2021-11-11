Учёные рассказали о залежах кислорода на Луне, которым можно обеспечить миллиарды людей

В связи с разработками Университета Австралийское космическое агентство и НАСА подписали соглашение об отправке на Луну ровера в рамках программы Artemis с целью сбора лунных пород, которые могут стать источником кислорода, пригодного для дыхания на Луне.

Хотя на Луне есть атмосфера, она очень тонкая и состоит в основном из водорода, неона и аргона. Тем не менее, кислорода на Луне, по словам учёных, много. Но находится он не в газообразной форме, а в реголите.

Добывать кислород учёные предложили из минералов с помощью электролиза. Но они же отмечают, что эти цели пока труднодостижимы в силу того, что делать это нужно на Луне, но для этого необходимо доставить туда оборудование, что является трудной задачей. Кроме того, электролиз простой, но энергоёмкий процесс, для которого нужны бесперебойные источники энергии — солнечные батареи или что-то подобное, чего на Луне нет.

Но когда это удастся, как учёные утверждают, такое количество лунных минералов станет источником кислорода для миллиардов людей.

По оценкам специалистов, каждый кубический метр лунного реголита содержит в среднем 1,4 тонны минералов, включая около 630 кг кислорода. По данным НАСА, человеку для выживания необходимо вдыхать около 800 граммов кислорода в день. Таким образом, 630 кг кислорода позволят человеку дышать около двух лет. При этом средняя глубина реголита на Луне составляет около 10 метров. Это обеспечит достаточное количество кислорода для жизни всех 8 млрд людей на Земле в течение примерно 100 тысяч лет.