Учёные рассказали об источниках недавно открытых гравитационных волн из космоса

Учёные сообщили, что источником кратких гравитационных волн являются малые чёрные дыры, сливающиеся друг с другом. Источники долгих — сверхкрупные чёрные дыры.

Слияние чёрных дыр — постоянный процесс во Вселенной, возникающие из-за этого волны искажают пространство-время. По словам одного из соавторов исследования, профессора Микаэля Крамера из немецкого Института радиоастрономии Макса Планка, последнее открытие может навсегда изменить научные представления о космосе.

Также специалисты спрогнозировали слияние сверхкрупной чёрной дыры Стрелец А*, находящейся в центре нашей галактики Млечный Путь, и чёрной дыры в центре галактики Андромеда. Это произойдёт в силу естественного притяжения чёрных дыр.

Произойдёт это примерно через 4,5 млрд лет. Стрелец А* расположена на расстоянии 27 тысяч световых лет от Земли. Диаметр этой чёрной дыры в 17 раз больше, чем Солнца, и в 4 млн раз массивнее.

«Оно может дать ответ, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, оно может что-то объяснить нам, что такое на самом деле тёмная материя и тёмная энергия — то, из чего состоит большая часть Вселенной, оно может пробить дорогу к новым физическим теориям», — рассказал Микаэль Крамер, комментируя открытие.